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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 09:54 BJT

〔金属期市〕铜价微涨,受欧元区危机解决计划的乐观情绪提振

路透上海10月17日电---铜价周一微涨,延续上一交易日的涨势,因对欧元区债务危机将出台解决方案的乐观情绪增强.

0104GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨至每吨7,570美元,上一交易日上涨3.2%.

上海期交所期铜12月主力合约SCFc3上涨0.7%,报每吨56,390元人民币,上一交易日涨2.1%.

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