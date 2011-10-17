〔澳洲个股〕力拓计划大举撤出铝业务,提振股价跳涨2.5%

* 将出售Gove等13项铝资产

* 或将等待更佳时机来出售资产

* 力拓股价跳涨2.5%,强于大盘

路透墨尔本10月17日电---跨国矿业巨擘--力拓(RIO.AX)周一暗示将从铝业务中大举撤退,散布六个国家的数以十亿美元计资产将待价而沽,力拓四年前甫以380亿美元收购铝业巨擘--加拿大铝业.

力拓表示,计划出售包括氧化铝炼厂在内的13项资产,此举被市场立即解读为,力拓将把更多资源转移到铁矿石业务上,目前铁矿石占力拓集团获利的近80%.

受此消息提振,力拓股价跳涨2.5%,至69.98澳元,基金经理对力拓决定远离前景相对黯淡的低迷事业给予肯定.

"你不得不认为......他们将把资本注入更有成效的业务,"持有力拓股票的Pengana Capital投资组合经理Ric Ronge称.

力拓经营铝业务已渡过许多景气周期,2007年收购加拿大铝业交易後,成为全球最大原铝生产商,但此次突然撤出铝事业後,力拓主要精力将聚焦于更能获利的加拿大业务上.

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