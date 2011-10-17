版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 10:11 BJT

〔中国新债〕晋城无烟煤矿业集团下周一发行33亿元中期票据,期限五年

路透北京10月17日电---中国山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司周一公告称,将于下周一(24日)簿记建档

发行33亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

=============================================================================================

晋城无烟煤 33 33 5 10/24簿记建档 农业银行 AAA 10/26 10/27

矿业集团 中金公司

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐