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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 10:25 BJT

〔表格〕外资10月14日止当周买超亚洲股票,台湾股市最受青睐--野村

路透10月17日电---以下是10月14日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 12周 年内迄今 2010年

日本外亚洲市场 2,088 (1,548) (20,813) (16,226) 63,533

印度 327 (709) (2,307) 235 28,840

印尼 178 389 (614) 390 2,305

日本 NA (2,846) (25,068) 27,696 37,313

韩国 615 (373) (6,628) (6,148) 19,099

菲律宾 (11) (148) (156) 353 1,213

台湾 731 (743) (10,370) (10,230) 9,402

泰国 247 37 (737) (827) 2,674

NA:不详

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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