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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 10:19 BJT

〔中国新债〕平煤神马能源化工集团周四将发30亿元中票,期限五年

路透北京10月17日电---中国平煤神马能源化工集团有限责任公司周一公告称,将于周四(20日)

簿记建档发行30亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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平煤神马 50 30 5 10/20簿记建档 中信银行 AAA 10/24 10/25

能源化工集团

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 林高丽

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