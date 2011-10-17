版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 10:21 BJT

《外汇动态》美元/菲律宾披索或跌至43.07,此前跌破关键技术支撑位

0207GMT---美元/菲律宾披索PHP=PDSP可能跌至43.065,因其跌破关键技术支撑水准.

美元/菲律宾披索下跌0.3%至43.220,跌破43.340,该水准为8月至10月升势的38.2%回档位.该货币对亦跌破200日移动均值43.304.

若美元/菲律宾披索今日收在这些水准下方,那麽可能跌向50%回档位43.065和100日移动均值42.993.(完)

--编译 杜明霞;审校 戴素萍

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐