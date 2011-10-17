〔中国基金〕鹏华美国房地产基金下周起招募,投资在美上市的REIT

路透上海10月17日电---继诺安基金公司发行中国首只投资海外房地产投资信托(REIT)的基金产品後,鹏华基金公司下周三(26日)起将发行美国房地产证券投资基金,该基金将投资在美国上市交易的REIT.

这两只基金产品均通过境内合格机构投资者(QDII)机制投资海外房地产市场.诺安全球收益不动产基金投资范围更广,投资区域包括美国、澳大利亚、英国、法国、加拿大、新加坡以及香港等发达国家及地区.

鹏华基金周一刊登的招募说明书显示,鹏华美国房地产基金将投资于在美上市交易的REIT、投资于REIT的上市交易基金(ETF)和房地产行业上市股票,其中投资REIT的比例不低于基金资产的60%.

美国是全球最大的商业地产市场,而美国REIT投资范围很广,包括写字楼、厂房、大型商场、公寓、医院等.相关数据显示,自1988年以来,富时美国权益型REIT指数长期表现优于标普500指数.

鹏华美国房地产基金的业绩比较基准是人民币计划的MSCI美国REIT净总收益指数.截止6月底,该指数共有106只成份股,总市值3,817亿美元,大约覆盖美国整个REIT市场85%的市值.

招募书显示,该基金首次募集规模上限为50亿元人民币.该基金的境内托管人为中国建设银行(601939.SS)(0939.HK),境外托管理人为道富银行.(完)