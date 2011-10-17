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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 10:26 BJT

〔中国新债〕长江三峡集团周四将发行80亿元中票,期限三年

路透北京10月17日电---中国长江三峡集团公司周一公告称,将于周四(20日)簿记建档发行80亿元人民币

中期票据,期限为三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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长江三峡集团 200 80 3 10/20招标 中信证券 AAA 10/21 10/24

招商银行

=============================================================================================(完)

长江三峡集团是以大型水电开发和运营为主的清洁能源公司,旗下包括上市公司长江电力(600900.SS).

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 林高丽

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