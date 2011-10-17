〔中国汇市〕人民币兑美元波幅收窄,前期大幅波动已消化影响市场因素

* 人民币兑美元即期汇价波幅收窄

* 中间价小幅低开

* 欧债解决方案推出有望,隔夜欧元走稳

* 套利盘参与,扰动近期人民币升值

路透北京10月17日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周一早盘波幅收窄,市场交投温和.欧债解决方案有望推出,稳定隔夜欧元走势;人民币中间价小幅低开,即期汇率短暂下探後,又重回稳定区间.

交易员表示,经过前期大幅波动後,国内外影响因素得以消化,料近半月内人民币汇价维持在6.36%-6.38%区间波动.

"上午市场交易比较温和,还没有看到大的客盘,即期汇价也较稳定,但是今天是(本周)第一天(交易),还需要进一步观察,"上海一银行交易员称.

他并表示,境内外人民币兑美元汇价价差,也吸引了部分套利盘参与购汇,卖盘报价相对维持在高位,从而一定程度上扰动近期人民币升值.

路透数据显示,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=与境内市场的价差今日维持在500个基点左右.

北京时间11:25,人民币兑美元即期报6.3738元,上日收报6.3785元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3710元,上日为6.3762元.

北京时间11:25,NDFCNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3830/30,上日尾盘为6.3990元;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.4105/05元,上日尾盘报6.4420元.

东京汇市欧元周一盘旋在一个月高点附近,此前20国集团(G20)官员表示,预期10月23日欧盟峰会将就欧元区债务危机提出果决的因应措施,支撑了将有长期解决方案的希望.[FRX/CN]

为扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用范围,中国商务部正式推出人民币外商直接投资(FDI)业务,央行允许境外投资者和银行可办理相关人民币结算业务,此举增加了人民币回流通道,亦将活跃离岸人民币债券市场.[ID:nCH0082815]

继美国参议院通过有关人民币汇率议案後,中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS12日即期盘初触及跌停,报6.3916元,因境内外人民币即期汇价的价差扩大引发套利行为及境内客盘购汇需求等原因.[ID:nCN1145256]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)