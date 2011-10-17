〔日本股市〕日经指数早盘升至六周高点,受良好获利预期提振

路透东京10月17日电---日本股市日经指数周一早盘一度触及六周高点,追随美股涨势,受企业获利前景及欧元区将出台债务危机应对方案预期的支撑.

Olympus(7733.T)股价挫跌22%,延续周五的大跌态势;在周末刊登的金融时报专访中,该公司的英国籍前任执行长表示,相信自己被解雇,因他调查在他加入董事会之前该公司收购案相关的薪酬事宜.[ID:nCT0406440]