〔日本股市〕日经指数早盘升至六周高点,受良好获利预期提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月17日电---日本股市日经指数周一早盘一度触及六周高点,追随美股涨势,受企业获利前景及欧元区将出台债务危机应对方案预期的支撑.
Olympus(7733.T)股价挫跌22%,延续周五的大跌态势;在周末刊登的金融时报专访中,该公司的英国籍前任执行长表示,相信自己被解雇,因他调查在他加入董事会之前该公司收购案相关的薪酬事宜.[ID:nCT0406440]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。