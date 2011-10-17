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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 10:46 BJT

〔中国新债〕华电国际将于周四发行15亿元短期融资券,期限一年

路透北京10月17日电---中国华电国际电力股份有限公司(600027.SS)(1071.HK)周一公告称,

将于周四(20日)簿记建档发行15亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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华电国际 30 15 12 10/20簿记建档 工商银行 AAA 10/21 10/24

(600027.SS)(1071.HK)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 钟华; 审校 张喜良

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