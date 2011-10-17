"阿拉伯之春"致逾550亿美元损失

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦10月14日电---一份政治风险研究报告显示，今年席卷中东地区的“阿拉伯之春”让那些深受影响的国家损失逾550亿美元，但由此带来的高油价则让其他一些产油国受益。
政治风险顾问公司Geopolicity在对国际货币基金组织（IMF）的一份数据进行统计分析後发现，利比亚、叙利亚等流血冲突最严重的国家，其经济创伤最严重，其次是埃及、突尼斯、巴林和也门。
这些国家的国内生产总值（GDP）共损失206亿美元，且随着收入的减少和成本的增加，公共财政又损失约353亿美元。
但阿联酋、沙特阿拉伯和科威特等主要产油国，因油价上涨收入增加而避免了大规模动乱，GDP获得增长。布伦特原油价格今年初为每桶90美元，今年5月一度跳涨至接近130美元，当前已回落至113美元附近。
报告称：“因此，‘阿拉伯之春’对阿拉伯地区的整体影响有好有坏，但总体上是积极的。”报告还称，今年截止9月份，该地区的产出增加了389亿美元。
利比亚似乎是受影响最严重的国家，包括石油出口在内的经济活动停滞，估计其GDP损失为77亿美元。财政总支出估计约达65亿美元，约占GDP的29%。
埃及长达九个月的动荡使GDP损失约4.2%，其公共支出升至55亿美元，而公共收入则下滑7,500万美元。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：张家伟/王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。