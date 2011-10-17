〔中国债券〕铁路建设债被定政府支持性质,风险权重如下调将助投资热情(更新版)

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* 发改委明确铁路建设债券政府支持性质

* 铁道债风险权重有望下调

* 风险权重下调将支撑银行投资热情

路透上海10月17日电---中国铁路建设债券继利息收入可减半徵收企业所得税後,近日又获得了"政府支持债券"这一护体金衣.业内人士认为,政府支持性质有望导致铁道债的风险权重下调,对银行类机构投资该类债券形成利好.

业内人士透露,中国国家发展改革委员会日前发函称,明确中国铁路建设债券为政府支持债券.铁道部"发行募集时,可向投资人明确中国铁路建设债券为政府支持债券."

北京一铁道相关公司人士称,发改委明确铁道债政府支持性质,很可能导致铁道债风险权重下降,"理论上是这样."

根据银监会8月下发的商业银行资本管理办法(徵求意见稿),除国债、政策性银行债和中央政府投资的金融资产公司所发债券(债权)外风险权重为零外,一般企业债权风险权重为100%.不过也有业内人士指出,目前不少银行将超AAA的铁道债风险权重设定为50%.

北京一银行交易员表示,从发改委下发的函来看,尚不确定银监会是否会就此将铁道部所发债券风险权重下调.不过如果风险权重下降,"对银行有影响,就能影响定价."

他解释说,与保险、基金等机构相比,银行因受资本充足率因素制约,铁道债的风险权重调整对其影响更加明显.另外,在全球市场动荡情况下,铁道债新增的政府支持,无疑也增加了投资者的信心.

该交易员称,发改委是次通知"主要是明确铁道债的性质,银行投着更踏实."

8月标准普尔调降美国主权评级,引发全球债市一片动荡,而且目前欧洲债务问题仍困扰市场;在中国债券发行市场,目前仅有中国主权财富基金--中投旗下的汇金公司所发债券,被明确为政府支持机构债券,风险权重为0%.

7月下旬发生的甬温线动车追尾特大事故,以及债市资金紧张导致的收益率上行,令此前发行无忧的铁道债压力明显增加.财政部上周一公告称,对企业持有2011-2013年发行的中国铁路建设债券取得的利息收入,减半徵收企业所得税.[ID:nCN2011697]

减半徵收企业所得税的消息已令铁道债的吸引力提升.中国铁道部上周三在银行间债市招标发行的200亿元人民币固息企业债,七年和20年期品种各半,中标利率分别为5.59%和6%,认购倍数则分别达到2.84和1.67倍.(完)