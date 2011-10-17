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债券 | 2011年 10月 17日 星期一 10:48 BJT

〔标题新闻〕PIMCO投资长葛罗斯承认今年表现不佳,称低估了欧债危机与美债上限问题的影响

* 太平洋投资管理公司(PIMCO)是全球最大的债券基金

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