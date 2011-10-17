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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 10:50 BJT

〔中国新债〕新疆兵团农七师柳沟总场下周一将发行8亿元短期融资券,期限一年

路透北京10月17日电---中国新疆兵团农七师柳沟总场周一公告称,将于下周一(24日)簿记建

档发行8亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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新疆兵团 8 8 12 10/24簿记建档 浦发银行 A+ 10/26 10/27

农七师柳沟总场

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--整理 钟华; 审校 黄凯

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