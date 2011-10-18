〔中国房地产〕9月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降城市达17个

路透北京10月18日电---中国国家统计局周二称,9月70个大中城市,新建商品住宅价格环比下降的城市达17个,持平的城市有29个.

统计局并公布,70个大中城市中,新建商品住宅价格同比下降的城市有1个.

路透根据统计局数据测算,中国9月70个大中城市新建住宅销售价格同比上涨3.5%,较上月为4.1%涨幅明显放缓.

其中,北京9月新建住宅销售价格指数同比上涨1.8%,环比持平;上海9月新建住宅销售价格指数同比上涨3.1%,环比亦持平上月.

以下为2011年以来中国房价变动一览表:

*房价(较上年同期变动,%):

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

3.5 4.1 4.3 4.2 4.1 4.3 5.2 5.7 5.9

* 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)

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