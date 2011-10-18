〔中国房地产〕9月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降城市达17个

更正-欧洲股市：收挫，汽车股和银行股领跌
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
路透北京10月18日电---中国国家统计局周二称,9月70个大中城市,新建商品住宅价格环比下降的城市达17个,持平的城市有29个.
统计局并公布,70个大中城市中,新建商品住宅价格同比下降的城市有1个.
路透根据统计局数据测算,中国9月70个大中城市新建住宅销售价格同比上涨3.5%,较上月为4.1%涨幅明显放缓.
其中,北京9月新建住宅销售价格指数同比上涨1.8%,环比持平;上海9月新建住宅销售价格指数同比上涨3.1%,环比亦持平上月.
以下为2011年以来中国房价变动一览表:
*房价(较上年同期变动,%):
9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
3.5 4.1 4.3 4.2 4.1 4.3 5.2 5.7 5.9
* 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)
欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(here)
--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月7日(二) 0330 澳洲央行公布利率决定 1月 1.50% 1.50% 2230 澳洲AIG建筑业指数 1月 -- 47.0 2月8日(三) 2145 新西兰建筑许可 12月 -- -9.2% 2200 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75% 2月9日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 12
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布12月国际贸易收支 1500 - 劳工部公布12月JOLTS职位空缺数 1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券 1800 - 财政部标售三年期公债 2000 - 美国联邦储备理事会(美联储)公布12月消费者信贷 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 许娜)