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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 11:16 BJT

《全球市场》亚股及大宗商品价格走强,因欧债危机有望得到解决

* 日经指数升1.5%,而MSCI除日本外亚太股指升1.7%

* 美股上周五升1.7%,受欧债危机进程和企业财报提振

* 欧元微跌,约报1.3854美元

* 布兰特油价升至每桶112.43美元左右

路透新加坡10月17日电---亚股周一走强,欧元也守在一个月高位附近,因寄望在未来关键的一周里,欧元区领导人能得出解决债务危机的方案并重组银行业资本.

大宗商品价格同样上涨,因欧洲金融体系有望避免崩溃,且迹象表明中国正有效控制通胀,经济避开"硬着陆"的可能性愈发升高.

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