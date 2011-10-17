《全球市场》亚股及大宗商品价格走强,因欧债危机有望得到解决

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 日经指数升1.5%,而MSCI除日本外亚太股指升1.7%
* 美股上周五升1.7%,受欧债危机进程和企业财报提振
* 欧元微跌,约报1.3854美元
* 布兰特油价升至每桶112.43美元左右
路透新加坡10月17日电---亚股周一走强,欧元也守在一个月高位附近,因寄望在未来关键的一周里,欧元区领导人能得出解决债务危机的方案并重组银行业资本.
大宗商品价格同样上涨,因欧洲金融体系有望避免崩溃,且迹象表明中国正有效控制通胀,经济避开"硬着陆"的可能性愈发升高.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。