〔日本债市〕公债期货触及一个半月低点,受欧债危机乐观预期打击

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月17日电---日本政府公债价格周一下跌,公债期货触及一个半月地点,因市场乐观情绪增长,认为欧元区决策者最终能出台遏制债务危机的全面方案,并对银行进行资产重组.
12月10年期日债期货2JGBv1下跌0.08点至142.11,之前一度跌至9月1日以来的低点142.04.技术图表显示偏空信号,一目均衡迟行线明显仍低于期货价格.
一项路透调查周一显示,47%的市场人士预计日债收益率(殖利率)本周将上涨,因欧洲出现加快救助银行业的信号.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。