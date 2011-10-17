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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 11:09 BJT

〔日本债市〕公债期货触及一个半月低点,受欧债危机乐观预期打击

路透东京10月17日电---日本政府公债价格周一下跌,公债期货触及一个半月地点,因市场乐观情绪增长,认为欧元区决策者最终能出台遏制债务危机的全面方案,并对银行进行资产重组.

12月10年期日债期货2JGBv1下跌0.08点至142.11,之前一度跌至9月1日以来的低点142.04.技术图表显示偏空信号,一目均衡迟行线明显仍低于期货价格.

一项路透调查周一显示,47%的市场人士预计日债收益率(殖利率)本周将上涨,因欧洲出现加快救助银行业的信号.

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