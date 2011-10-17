《热点透视》德意志银行若被迫增资恐怕难逃政府掌控

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Margaret Doyle; 编译 艾茂林

路透伦敦10月14日电---德意志银行(DBKGn.DE)处境不妙.知情人士透露,德意志银行需要增加约90亿欧元资本,才能通过欧洲最新银行业压力测试.德国政府可以提供这些资金.但是,以德银市值跌至260亿欧元衡量,若政府帮助增资,对该行的持股便会超过25%,从而提高政界插手奖金、派息和贷款业务的风险.

难怪德银即将卸任的首席执行官(CEO)阿克曼(Josef Ackermann)表示,将尽力避免被迫重整资本.但如果必须要筹得上述资金,民间融资渠道十分有限.以市场的焦虑状况来看,现有股东是不太可能支持大举增资的.

一个选项就是照搬英国银行巴克莱(BARC.L)的三部曲,即出售业务、向主权财富基金募资、以及削减派息.巴克莱2008年从中东投资者那里筹到70亿英镑,得以避免由政府注资的命运.巴克莱还暂停派息一年,并以135亿美元卖掉旗下资产管理部门BGI.

德银可以卖掉零售资产管理部门DWS.DWS管理资产规模达1,720亿欧元,保守计算,如果DWS的价值有1.5%,脱手卖掉的进帐可以高达26亿欧元.

阿克曼还可以尝试求诸中东主权财富基金.德银5月时获准向新投资者发行股票,不必向现有股东提供认股权.若以当前股价折让5%配售9,000万股,则可筹得近24亿欧元资金.若两年不支付股息,又可省出14亿欧元.

但即便德意志银行全做了这些努力,距离增资目标仍有至少26亿欧元缺口.当然,德银可以透过继续降低风险权重资产来进一步提高资本充足率.但德意志银行原本就拟定强烈企图心的计画,未来两年风险权重资产将削减900亿欧元.

若进一步削减,贷款能力可能受影响,从而打击本已疲弱的经济增长.阿克曼希望政界出于这种考虑,会三思而後行,除此之外他并没有多少办法来防止政府参与资本重整.(完)