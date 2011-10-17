〔新债招标〕中国三年地方债利率较低,机构青睐引导新债续显暖势(更新版)

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* 三年期地方债利率3.67%,较上次大幅走低

* 地方债发行方式或将改革,增加了本期债的稀缺性

* 机构积极参与投标,引导新债收益率延续节後暖势

路透北京10月17日电---中国财政部周一代理发行三年期地方政府债利率较低."十一"长假後,在基本面显弱等诸多利好因素的推动下,债市走出了一波行情;加之地方政府债发行方式或将改革,增加了本期债的稀缺性,机构积极参与投标,引导新债收益率延续了节後的暖势.

业内人士稍早透露,财政部上午代理招标的176亿元人民币三年期固息地方政府债,中标利率3.67%;认购倍率为2.02倍.

该结果较约两个月前最近一次招标的三年期品种大幅走低,即8月22日发行的236亿元地方债,中标利率4.01%.

"这期债市场需求面广,钱多投啥呀!大家都预期利率後期还会往下,这期债的发行量又比较小,每家多投一点,利率就下来了,"北京一大型银行交易员称.

他并指出,下周一五年期地方债发行结束後,年内剩馀额度的地方债有可能将均由地方政府自主发行;而地方自主发行的债券流动性,较财政部代发的应会更差;机构担忧後期财政部代发地方债供给会少,故在一定程度上增加了本期债的投标量,亦助其结果走低.

"我们没中,投高了,真郁闷,"华中地区一银行交易员称.

今日招标的新债为今年第七期地方政府债,按年付息,合并发行、合并托管上市交易.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.10月18日开始发行并计息,10月20日发行结束,10月24日起上市交易.

中国财政部10月将总共代理招标发行宁夏等七省区市地方政府债券,总额355亿元人民币.除今日招标三年期品种外,24日还将招标179亿元五年期品种.[ID:nCN2009671]

中国政府自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年和2010年的地方政府债发行规模均为2,000亿元,2011年亦计划发行2,000亿元.

今年以来,财政部此前已代理发行了六期,总额共计1,416亿元的地方政府债,期限含三年和五年.[ID:nCN1914449]

近期中国地方债发行方式改革脚步声正渐行渐近.此前路透援引消息人士称,财政部已明确下半年将试行地方政府自主发债,首批确定的试点省市为浙江、广东、上海和深圳.总规模近300亿元.这将改变此前地方政府债发行均需要由财政部代发的情况.[ID:CH0080411]

稍後,证券时报报导称,中国地方政府自主发债试点首单将花落浙江.浙江省2011年地方政府债券发行规模为80亿元(其中计划单列市宁波13亿元),将全额用于市县,且企业和个人投资的利息所得不征所得税.[ID:nCH0081697](完)