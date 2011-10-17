《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币对上周五晚间跌势进行盘整

IFR悉尼10月17日电---美元兑日圆以外亚洲货币早盘基本上在对周五晚间走势进行盘整.

美元/韩元位于1,150下方,美元/台币略低于30.210.美元/坡元在1.26遇到不小阻力,所以已回落至1.2650.美元/马币则守在3.12附近.

主要货币对的交投也较谨慎,欧元和澳元出现温和的获利了结,但市场整体似乎在等待欧洲推出解决希腊问题和推进银行业资本重组的大型计划.

从该计划并未提及葡萄牙和爱尔兰来看,暗示最终计划可能要花费一番功夫才会拟定,而这很可能引发"根据传言买入,依据事实抛售式"的市场反应.

过去两周以来,股市当仁不让一直是这波风险涨势的主要推动力,但这更说得上是基金经理不愿错过的大涨10%的好行情,而不是基本面真的出现改善.(完)

--编译 白云; 审校 王兴亚

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