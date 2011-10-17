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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 11:40 BJT

〔中国新债〕兖矿集团周四将发行20亿元一年定存基准浮息中票,期限三年

路透北京10月17日电---中国兖矿集团有限公司周一公告称,将于周四(20日)簿记建档发行20亿元

人民币浮息中期票据(一年定存基准),期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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兖矿集团 30 20 3 10/20簿记建档 建设银行 AAA 10/21 10/24

(浮息,一年定存基准) 民生银行

=============================================================================================(完)

兖矿集团是上市公司兖州煤业(600188.SS)(1171.HK)的母公司.

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--整理 钟华; 审校 黄凯

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