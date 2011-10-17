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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 11:49 BJT

〔东京汇市〕欧元守在一个月高位附近且後市看涨,因欧债危机有望解决

* 欧元阻力位在1.3937美元和1.3952处,支撑位在1.3834

* 1.39美元处存在欧元期权障碍且挂有停止单,下档停止位在1.38美元--交易商

* 10月23日欧盟峰会对遏制危机扩散至关重要

* 必须提高希腊债务的减记规模--德国财长

路透东京10月17日电---欧元周一徘徊在一个月高位附近,此前20国集团(G20)峰会提振对欧盟本周将果断解决债务危机的期望,且有交易商称,进一步的空头回补操作或将推动欧元勉力走高.

受获利了结打压,欧元兑美元EUR=小跌0.2%至1.3855美元.上周欧元曾劲扬3.5%,此前德法领导人承诺在10月23日欧盟峰会上推出危机解决新方案,内容包括如何重组银行业资本的协议.

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