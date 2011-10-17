〔中国货币市场〕回购利率低位震荡,中小银行准备金调整缴款影响平和

路透上海10月17日电---中国银行间市场周一早盘回购利率继续低位震荡,其中隔夜及14天下跌,而七天品种上涨.从资金供给上看,市场流动性依旧延续相对宽松局面,中小银行存款准备金范围调整缴款的因素影响较为平和.

交易员并称,短期内央行出台加息及调整法定存款准备金率的可能性较小,因此要持续关注公开市场操作力度对流动性影响.

央行8月下旬发布通知调整存款准备金缴存基数范围,将银行承兑汇票、信用证等保证金纳入存款准备金交存范围.工行(601398.SS)和农行(601288.SS)等六大银行自9月5日起分三个阶段上缴,其他金融机构自9月15日起分六个阶段上缴.

华南一银行交易员表示,目前资金面总体平稳,但因七天期回购利率仅在3.30%左右,相对低的利率水平,令出资机构意愿受限,"七天和14天处于一种紧平衡."

她并称,据估算,今日中小银行类机构因存款准备金缴存范围调整而应上缴的资金约800亿元人民币左右,因准备时间充分,该因素对流动性并不明显.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.8197 2.8942 -7.45

七天CN7DRP=CFXS 3.3483 3.1441 +20.42

14天CN14DRP=CFXS 3.7378 3.9530 -21.52

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.8113 2.8837 -7.24

七天CHICNY7D=CFXS 3.3788 3.1571 +22.17

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