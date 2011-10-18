《交易视点》中国债市收益率曲线下行概率增大,续买7-20年金融债--中信

路透北京10月18日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新债券市场周报认为，中国通胀将会出现趋势性下行，政策进一步紧缩的必要性已经不大，未来一两个月资金面将处于相对偏松时期，这将有利于债市行情进一步向纵深发展，估计收益率曲线呈现平坦化下行的可能性增大，投资者还可以继续买入7-20年期金融债。

**CPI同比趋势性下行**

9月份CPI(居民消费价格指数)同比涨幅达6.1%，环比折年率为3.5%，处于2月份以来的最低位。从9月份的CPI数据看，CPI同比下滑的趋势已经确立。

由于翘尾因素，同时农产品价格环比增长也开始出现放缓的势头，10、11 月CPI同比会有比较明显下行，但我们仍不能对通胀下行幅度过于乐观，11月CPI同比仍处于4.5%以上的概率较大。

**政策展望**

对于政策而言，由于出口增长已经开始出现实质性的放缓，而且欧洲的形势并不明朗，进一步紧缩内需的必要性已经不大。

但目前通胀仍在6%以上的高位，环比也没有连续处于偏低的水平，如果外需没有持续的恶化，短期内宏观调控政策上也不会大幅放松。

我们推测，决策层目前的策略是根据海外形势的变动来调整国内的经济政策，短期内以观望为主。

**市场研判**

从基本面来看，CPI同比涨幅下降、环比放缓的趋势确立，有利于债市行情进一步向纵深发展。

此外，9月份存款增速仅14.2%，较6月底下降3.4个百分点，而贷款增速仅下降1个百分点，说明银监会的“日均贷存比”监管已经产生了明显的作用，未来商业银行的贷款增长将受到更大的约束；

资金面来看，预计短期内央行将不会继续上调存款准备金率，因此未来一两个月内流动性将处于相对偏松的时期，预计7天回购利率均值可能维持在3.0%~3.5%；

曲线变动来看，由于上周短端利率下降幅度较大，从而为长端利率的进一步下降提供了空间，因此我们认为未来收益率曲线呈现平坦化下行的可能性增大。

尤其是对于政策性金融债，由于央行重发3年期央票，因此3年期以下品种收益率下降幅度将受到限制，反之，对于5年期以上的中长期金融债，随着供需失衡状况的加剧，未来收益率下降空间将被进一步打开。

**互换市场**

我们认为，当前Repo互换利率水平基本上反应了对未来流动性的合理预期，因此估值也基本合理，其未来走势将更大程度上取决于市场情绪，因此对于价值投资者来说，逐渐平仓应是较为合理的选择。

但对于趋势型投资者来说，则建议顺势而为，毕竟目前互换利率向下的大趋势还远远没有结束。(完)

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