〔中国债市动态〕利率品种升势暂缓,高等级信用债颇受青睐

路透上海10月17日电---在利率产品收益率经过一轮大幅下行之後,投资者的热情开始向信用债转移.中国银行间债市高等级信用债收益率周一早盘普跌5-10个基点(bp),尽管中小银行存款准备金范围调整缴款,但并未给债市资金面造成过多扰动.

"这就是板块轮动吧,像股票一样,前段时间,利率一直在跌,信用的没怎麽动",上海一位券商交易员说.

他表示,目前信用利差仍处于历史高位,高等级的信用债价值比较明显.

剩馀期限约3.53年的中石油中期票据最新报价收益率CN1082087=CFXM为5.56%/5.40%,上日为5.72%/5.62%;剩馀期限约4.4年神华中票最新报价收益率CN1182064=CFXM为5.55%/5.30%,上日为5.72%/5.63%.

上海另一位券商交易员指出,总体看来,前一阶段公布的宏观数据,强化了市场对于通胀回落和经济增速放缓的预期,利好债市.但数据集中公布之後,消息面上稍显淡静,利率产品预计会走稳一段时间.

他还表示,准备金缴款基数扩大後,今日是中小行第二次分批补缴,但从市场反应来看,对债市流动性影响不大.

央行8月下旬发布通知调整存款准备金缴存基数范围,将银行承兑汇票、信用证等保证金纳入存款准备金交存范围.工行(601398.SS)和农行(601288.SS)等六大银行自9月5日起分三个阶段上缴,其他金融机构自9月15日起分六个阶段上缴.

中国银行间市场周一早盘回购利率继续低位震荡,其中隔夜及14天下跌,而七天品种上涨.据交易员估算,今日中小银行类机构因存款准备金缴存范围调整而应上缴的资金约800亿元人民币左右.[ID:nCN1154786]

业内人士稍早并透露,中国财政部上午代理招标的176亿元人民币三年期固息地方政府债,中标利率3.67%,认购倍率为2.02倍.[ID:nCN1154386]

剩馀期限近10年的国债110015券最新报价收益率CN110015=CFXM为3.83%/3.76%,上日尾盘为3.8099%3.7301%.(完)