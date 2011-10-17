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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 12:12 BJT

《外汇动态》欧元和澳元兑美元双双触及日低,受欧洲账户抛盘打压

0359GMT---欧元兑美元EUR=和澳元兑美元AUD=D4分别跌至1.3827美元和1.0281美元的日低.一名银行驻东京的资深现汇交易商表示,市况清淡,此前一欧洲金融机构大单抛售.(完)

--编译 梁睿雪;审校 丁琦

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