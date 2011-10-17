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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 12:10 BJT

〔东京美债〕10年期公债价格下滑,因欧债危机有望解决提振股市上涨

路透新加坡10月17日电---美国10年期公债价格周一在亚洲市场下滑,因欧洲政策制定者有望迅速达成有效措施以解决地区债务危机,并重组银行业资本,股市因此受提振上扬.

10年期美债价格US10YT=RR下滑约4/32,收益率报2.266%,较上周五美国尾盘上涨2个基点左右.股市方面,美国标准普尔股指期货SPc1今日在亚洲早盘交易中上涨0.5%,延续上周涨势.

10年期美债现在约2.266%的支撑位附近徘徊,此为7月至9月间升势的38.2%回档位.临近2.3%至2.31%间有更多支撑位,该区间中包括8月末触及的数个日内高点.

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