〔东京美债〕10年期公债价格下滑,因欧债危机有望解决提振股市上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月17日电---美国10年期公债价格周一在亚洲市场下滑,因欧洲政策制定者有望迅速达成有效措施以解决地区债务危机,并重组银行业资本,股市因此受提振上扬.
10年期美债价格US10YT=RR下滑约4/32,收益率报2.266%,较上周五美国尾盘上涨2个基点左右.股市方面,美国标准普尔股指期货SPc1今日在亚洲早盘交易中上涨0.5%,延续上周涨势.
10年期美债现在约2.266%的支撑位附近徘徊,此为7月至9月间升势的38.2%回档位.临近2.3%至2.31%间有更多支撑位,该区间中包括8月末触及的数个日内高点.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。