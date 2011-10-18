《交易视点》中国高等级信用债收益率迎来拐点--中信

路透北京10月18日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新债券市场周报认为，9月数据显示出通胀和经济开始步入双下行衰退周期，这意味着高等级信用债最坏的时期已经过去.当前铁道债发行利率，仍未反映其政府支持债券性质的影响，未来收益率仍有下降空间.

总体来看，供给对收益率的边际影响已经较小，市场流动性已在回暖，高等级信用债收益率的下降只是时间问题;而利率产品收益率明显下降，也大幅提升高等级信用债的安全边际。

**高等级信用债出现积极变化**

（1）铁道债需求非常旺盛，高等级债需求逐步释放。利息所得税减半是铁道债认购需求旺盛、发行利率低于市场预期的主要原因，这一政策直接导致7年和20年铁道债发行利率低至5.59%和6.0%，较区间上限降低54bp和53bp，与《铁道债利息收入减税对收益率的影响》报告中结论基本一致。

但铁道债发行利率仍未反映其政府支持债券性质的影响，未来收益率仍有下降空间，相对而言20年期价值更高。

（2）非金融企业债务融资工具发行指导利率下限首次下调，这是自8月份以来收益率大幅上升後的第一次，表明一级发行利率上升带动二级收益率上升的恶性循环基本结束，而随着上周高等级信用债收益率的小幅下降，很可能会带动本周发行指导利率下限继续降低，从而一级对二级影响形成正向循环。

（3）10月初供给大量冲击下AAA级中票收益率依然稳定且小幅下降，表明高等级中票收益率已获认可。10月第一周AAA级信用债发行量就达到525亿，已接近9月全月发行量，在规模的发行冲击下，收益率不但未上升反而下降，说明高等级中票收益率已经获得投资者认可。

**高等级信用债收益率迎来拐点**

（1）基本面：历史经验表明通胀和经济双下行的衰退期高等级信用债表现较好。9月份的数据显示，国内经济将逐渐步入经济增速和通胀双下行的衰退期，而历史经验表明衰退期高等级信用债表现较好，从大周期的角度看高等级信用债最坏的时期已经过去。

（2）供给：供给与收益率的动态关系使得供给因素对信用债的影响明显减弱。

市场最为担忧的供给因素，我们始终认为并非最主要因素，原因在于信用债供给与收益率的关系是动态且相互影响和互为因果，并非一成不变，而且供给一般只会延缓收益率变动的趋势，并不会改变收益率的下行趋势。总体看，供给对收益率的边际影响已经较小，收益率的变动未来更多的取决于基本面和流动性的变化。

（3）流动性回暖情况下，高等级信用债收益率的下降只是时间问题。

近期七天回购利率降至3%的低位，我们倾向于认为这是非常明显的资金宽松信号，但收益率、信用利差却与回购利率出现明显的背离，回购利率保持在3%左右会消除信用债前期收益率大幅上升的流动性因素负面影响，市场在消化信用债的供给压力之後，收益率的下降只是时间问题。

（4）利率产品收益率明显下降，大幅提升高等级信用债的安全边际。近期利率产品收益率下降30bp左右，而信用产品收益率的滞後变动导致信用利差继续扩大30bp，在利率产品收益率明显下降的情况下，信用产品的安全边际较之前又有较大提升。(完)

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