《企业看点》--10月17日财务活动报导摘要

路透10月17日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 金融时报报导称,如果无法从买家获得更高的报价,花旗集团(C.N)可能会放弃出售EMI(百代)的计划.[ID:nL5E7LH00A].

* 据金融时报报导,中东航空公司Etihad已就收购爱尔兰Aer LingusAERL.I25%股份一事,与该国政府进行了接洽.[ID:nL3E7LH070].

* 金融时报报导,英国并购委员会(UK Takeover Panel)将在周一宣布新决策,这些决策料将重塑英国并购活动的版图.[ID:nL3E7LH083].

* 英国星期日泰晤士报称,澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)即将对巴西铁矿石企业Ferrous Resources发起价值20亿英镑(32亿美元)的收购.[ID:nL3E7LG0BQ].

* 据英国星期日电讯报,巴克莱(BARC.L)正寻求收购四家西班牙小型储蓄银行,以此扩大该行在西班牙零售银行业务中的份额.[ID:nL5E7LG0BC].

* 一瑞士报纸周日报导称,该国私人银行SarasinBSAN.S及其所有者RabobankRABO.UL希望合作银行Raiffeisen能够收购後者在Sarasin的部分控股权.[ID:nL5E7LG0AM].

* 据一报纸报导称,德国建筑企业Hochtief(HOTG.DE)否认了有关西班牙控股方ACS(ACS.MC)将加强把Hochtief业务整合进自身经营的传言.[ID:nL5E7LF0E9].(完)