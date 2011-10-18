《交易视点》离岸人民币债市有望企稳回升,投资者可逢低吸纳--中信

路透北京10月18日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新海外债券市场双周报认为，目前国际、国内市场环境对离岸人民币债券市场较为有利，近期将会企稳回升。

不过，现阶段离岸人民币债券发行规模较小，流动性较差，因此，建议以配置为主的机构投资者逢低吸纳，配置海航、晨鸣等资质优良、收益率较高的离岸人民币债券。

**欧美市场避险情绪有所降温**

欧债危机是目前影响海外债券市场的主要因素。

上周欧元区有一系列利好消息：德法领导人承诺为希腊债务问题及该地区银行资本重组找到可持续的解决方案；希腊有望在11月初获得80亿欧元的第6笔救助资金，以及斯洛伐克批准欧盟金融稳定机制（EFSF）扩容等。

受上述消息推动，欧美市场避险情绪有所缓解，德国、美国国债收益率略有上行。

**离岸人民币债市处在震荡筑底阶段**

离岸人民币债券市场经历一轮断崖式下跌後，上周有所企稳。

9月份，受海外投资者避险情绪和对中国经济的担忧，离岸人民币债券市场经历了一轮较大的调整。上周离岸人民币债券市场有所企稳。一级市场上具有央企背景的中外运航运发行了26亿元离岸人民币债券，票面利率3.3%。

从中信离岸人民币债券指数来看，二级市场9月下旬大幅下挫，目前海外投资者避险情绪减弱，离岸人民币债券市场处在震荡筑底阶段。

**离岸人民币债券估上已具一定吸引力**

从收益率来看，已经有多只债券的收益率，如海南航空人民币债（EI8086981）、晨鸣纸业人民币债（EI6376616）等，赶上或超过相同发行人在国内类似债券的收益率。

如果考虑到人民币仍有一定的升值空间，那麽以美元衡量的回报率将会更高。

**市场研判和投资策略**

目前国际、国内市场环境对离岸人民币债券市场较为有利，我们认为市场近期将会企稳回升。

由于现阶段离岸人民币债券的发行规模较小，流动性较差，因此，建议以配置为主的机构投资者逢低吸纳，配置海航、晨鸣等资质优良、收益率较高的离岸人民币债券。(完)

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