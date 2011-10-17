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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 12:47 BJT

《外汇动态》股市资金流入推低美元兑台币,交易员称见到央行出手

0432GMT---交易员表示,美元兑台币TWD=TP下跌,在市场交投清淡的情况下,股市资金流入.交易员表示,同时台湾央行被发现在30.150下方少量买入.

美元兑台币下跌0.5%,至30.139.

台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超24.16亿台币,已连续六日买超,累计金额为326.56亿.[ID:nCT0406216] (完)

--编译 许娜;审校 戴素萍

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