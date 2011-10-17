NGO指责美国拿对朝食品援助问题玩政治手腕

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月13日电---美国救援机构谴责奥巴马政府不顾朝鲜(北韩)数百万计民众的生命健康，在对朝鲜食品援助上玩弄政治。

多家非政府组织周五要求，奥巴马政府迟迟未决是否恢复对朝食品援助，应对此做出解释，并称这一拖延“没有良心”。韩国总统李明博周五在美国进行国事访问。

国际救援机构美慈组织（Mercy Corps）的怀特（Jim White）称：“政治利益显然被置于人道主义需求之上。”该组织是此前美国对朝援助的主力。

“我们正目睹朝鲜很多人从慢性营养不良，变成严重食物短缺。他们现在需求迫切。”

美国称，正在评估朝鲜最新食品援助请求。美国和韩国试图在朝核问题及朝韩冲突上保持牢固的统一战线。

针对何时决定是否恢复对朝食品援助、以及相关影响因素的问题，美国国务院和美国国际发展署（USAID）拒绝回答。

美国国务院发言人纽兰德（Victoria Nuland）上周称：“朝鲜必须消除美方对援助物资监管和相关未决问题的疑虑，美方才能考虑做出决定。”（完）