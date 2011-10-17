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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 12:55 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元涨势暂歇,上周曾大幅上扬

路透惠灵顿/悉尼10月17日电---澳元和新西兰元周一微跌,但守住上周的大多数涨幅,因对欧洲将很快提出一项具体计划来应对债务危机,人们持乐观态度.

澳元兑美元AUD=D4报1.0301美元,较上周五纽约尾盘1.0341美元下跌,而上周五汇价曾触及一个月高位1.0347美元.

澳元兑美元上周累计上涨近6%,创逾两年最大单周涨幅,并令汇价向1.0380美元阻力位逼近,该位为200日移动均线切入位,之後阻力为9月16日高位1.0399美元.

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