〔澳新汇市〕澳元和新西兰元涨势暂歇,上周曾大幅上扬

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼10月17日电---澳元和新西兰元周一微跌,但守住上周的大多数涨幅,因对欧洲将很快提出一项具体计划来应对债务危机,人们持乐观态度.
澳元兑美元AUD=D4报1.0301美元,较上周五纽约尾盘1.0341美元下跌,而上周五汇价曾触及一个月高位1.0347美元.
澳元兑美元上周累计上涨近6%,创逾两年最大单周涨幅,并令汇价向1.0380美元阻力位逼近,该位为200日移动均线切入位,之後阻力为9月16日高位1.0399美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。