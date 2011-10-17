《企业看点》--10月17日财务活动报导摘要(更新版)

(增加MF Global,新闻集团,宝马汽车,马来西亚央行,思捷环球和Thales)

路透10月17日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 金融时报报导称,如果无法从买家获得更高的报价,花旗集团(C.N)可能会放弃出售百代唱片(EMI)的计划.[ID:nL5E7LH00A].

* 据金融时报报导,中东航空公司Etihad已就收购爱尔兰Aer LingusAERL.I25%股份一事,与该国政府进行了接洽.[ID:nL3E7LH070].

* 华尔街日报引述知情人士称,美国券商暨经纪商MF Global HoldingsMF.N在8月接获行业监管机构告知要求其提升净资本金,因担忧该券商对欧洲债务的曝险.[ID:nL3E7LH0F2]

* 有报导称,Sky News参与的一个企业团队,正在竞逐向亚洲播放澳洲电视节目的政府合同,该团队获得官员支持,赢得合约的胜算更加提高.新闻集团(NWSA.O)董事长兼执行长梅铎(默多克,Rupert Murdoch)持有Sky News部份股权.[ID:nL3E7LH0E6]

* 金融时报报导,英国并购委员会(UK Takeover Panel)将在周一宣布新决策,这些决策料将重塑英国并购活动的版图.[ID:nL3E7LH083].

* 德国明镜周刊(Der Spiegel)援引两家公司高管称,德国宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)和福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)都在考虑收购碳纤维生产商SGL Carbon(SGCG.DE)的股份,夺取控制权.[ID:nL5E7LG0C4]

* Edge周刊报导,马来西亚央行正考虑对银行的外资持股设定更灵活的上限.[ID:nL3E7LG00A]

* 英国星期日泰晤士报称,澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)接近宣布向巴西铁矿商Ferrous Resources发出20亿英镑(32亿美元)的收购.[ID:nL3E7LG0BQ].

* 据英国星期日电讯报,巴克莱(BARC.L)正寻求收购四家西班牙小型储蓄银行,以此扩大该行在西班牙零售银行业务中的份额.[ID:nL5E7LG0BC].

* 一瑞士报纸周日报导称,该国私人银行SarasinBSAN.S及其所有者RabobankRABO.UL希望合作银行Raiffeisen能够收购後者在Sarasin的控股权.[ID:nL5E7LG0AM].

* 思捷环球(0330.HK)行政总裁向德国商报(Handelsblatt)表示,思捷旗下北美店铺若无法卖掉则可能关闭.[ID:nL5E7LF0CZ]

* 据媒体报导,法国航空公司Thales(TCFP.PA)执行长称,Thales和法国同业Safran(SAF.PA)有关资产交换的谈判仍在继续,尚未达成估值共识.[ID:nL5E7LF0AX]

* 据一报纸报导称,德国建筑企业Hochtief(HOTG.DE)否认了有关西班牙控股方ACS(ACS.MC)将加强把Hochtief业务整合进自身经营的传言.[ID:nL5E7LF0E9].(完)