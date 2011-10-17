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市场报道 | 2011年 10月 17日 星期一 13:26 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元触及近一个月高位,因股市反弹

路透首尔10月17日电---韩元兑美元KRW=周一下午上涨1%,并触及近一个月高位,因对欧元区债务危机解决方案即将出台的憧憬,提振亚洲股市.

韩元兑美元KRW=KFTC一度走坚至1,142.6韩元,为9月21日以来最高,0513GMT时报1,143.7韩元,周五本地收报1,156.0韩元.(完)

--编译 许娜;审校 程琳

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