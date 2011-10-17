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公司新闻(中文) | 2011年 10月 17日 星期一 13:22 BJT

〔欧股业绩〕飞利浦第三季获利逊于预估,将裁员4,500人

路透阿姆斯特丹10月17日电---飞利浦(Philips Electronics)(PHG.AS)周一称:

* 第三季息税前利润(EBIT)为2.73亿欧元,低于路透调查预估的3.34亿欧元

* 第三季营收为53.94亿欧元,高于路透调查预估的53.41亿欧元

* 第三季净利为7,600万欧元,高于路透调查预估的5,380万欧元.

* 将裁员4,500人,可节约40%成本,剩馀节省部分来自裁减结构性成本

* 预计近期业绩不会有明显改善

* 正采取正确步骤迈向2013年中期财务目标

* 分离电视机和消费电器业务的步骤正在进行 (完)

--编译 程琳;审校 吴云凌

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