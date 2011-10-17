〔欧股业绩〕飞利浦第三季获利逊于预估,将裁员4,500人

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透阿姆斯特丹10月17日电---飞利浦(Philips Electronics)(PHG.AS)周一称:
* 第三季息税前利润(EBIT)为2.73亿欧元,低于路透调查预估的3.34亿欧元
* 第三季营收为53.94亿欧元,高于路透调查预估的53.41亿欧元
* 第三季净利为7,600万欧元,高于路透调查预估的5,380万欧元.
* 将裁员4,500人,可节约40%成本,剩馀节省部分来自裁减结构性成本
* 预计近期业绩不会有明显改善
* 正采取正确步骤迈向2013年中期财务目标
* 分离电视机和消费电器业务的步骤正在进行 (完)
--编译 程琳;审校 吴云凌
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老