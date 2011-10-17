〔中国汇市〕人民币兑美元收涨,前期剧烈波动後重回稳定区间(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增更多报价和背景)
* 人民币兑美元即期汇价收涨
* 欧债解决方案推出有望,欧元走稳
* 套利盘参与,扰动近期人民币升值
路透上海10月17日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周一收涨,盘间波幅有所收窄,市场交投温和.欧债解决方案有望推出,稳定欧元走势;而剧烈波动後,人民币亦重回稳定区间.
交易员表示,经过前期大幅波动後,国内外影响因素得以消化,料近半月内人民币汇价将维持在6.36-6.38区间波动.
"还没有看到大的客盘,即期汇价也较稳定,但是今天是(本周)第一天(交易),还需要进一步观察,"上海一银行交易员称.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3706 6.3684 6.3780 6.3710 6.3762 6.3785
上述银行交易员并表示,境内外人民币兑美元汇价价差,也吸引了部分套利盘参与购汇,美元卖盘报价相对维持在高位,从而一定程度上扰动近期人民币升值.
路透数据显示,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=与境内市场的价差今日维持在逾470个基点左右.
以下为北京时间16:56,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3790/50 6.3990
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.4180/80 6.4420
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水300点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3406元.
东京汇市欧元周一徘徊在一个月高位附近,此前20国集团(G20)峰会提振对欧盟本周将果断解决债务危机的期望,且有交易商称,进一步的空头回补操作或将推动欧元进一步走高.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 刘昕/冉莹; 审校 乔艳红/张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。