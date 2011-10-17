〔中国汇市〕人民币兑美元收涨,前期剧烈波动後重回稳定区间(更新版)

(新增更多报价和背景)

* 人民币兑美元即期汇价收涨

* 欧债解决方案推出有望,欧元走稳

* 套利盘参与,扰动近期人民币升值

路透上海10月17日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周一收涨,盘间波幅有所收窄,市场交投温和.欧债解决方案有望推出,稳定欧元走势;而剧烈波动後,人民币亦重回稳定区间.

交易员表示,经过前期大幅波动後,国内外影响因素得以消化,料近半月内人民币汇价将维持在6.36-6.38区间波动.

"还没有看到大的客盘,即期汇价也较稳定,但是今天是(本周)第一天(交易),还需要进一步观察,"上海一银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3706 6.3684 6.3780 6.3710 6.3762 6.3785

上述银行交易员并表示,境内外人民币兑美元汇价价差,也吸引了部分套利盘参与购汇,美元卖盘报价相对维持在高位,从而一定程度上扰动近期人民币升值.

路透数据显示,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=与境内市场的价差今日维持在逾470个基点左右.

以下为北京时间16:56,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3790/50 6.3990

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.4180/80 6.4420

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水300点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3406元.

东京汇市欧元周一徘徊在一个月高位附近,此前20国集团(G20)峰会提振对欧盟本周将果断解决债务危机的期望,且有交易商称,进一步的空头回补操作或将推动欧元进一步走高.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)