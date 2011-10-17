〔中国债市〕信用品种收益率明显下行,信用利差吸引机构买盘涌现

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月17日电---中国银行间债市周一信用品种收益率明显下行,下跌幅度逾10个基点(bp);金融债亦小幅下行,而国债表现则相对平稳.收益率下行趋势从利率市场传导至信用债市场,且目前投资者做多情绪浓厚,受信用利差的吸引,信用债买盘涌现.
对于信用债的表现,华北一银行交易员表示,资金面宽裕,市场足以消化高评级信用债发行量,且其利差较大,吸引机构买入.
"信用利差大,(信用债收益率)可能还(要)下,"华南一基金交易员指出.
中国人民银行稍早公告称,明日将在公开市场采用价格招标方式发行100亿元人民币一年期央票,发行量与上周持平.[ID:nCN1155100]
本周公开市场到期量锐减至990亿元,市场人士表示,100亿元央票对货币市场冲击不大.但仍需关注明日正回购操作力度.
中金公司最新信用策略周报认为,高等级信用债整体收益率已进入拐点阶段,未来将进入下降通道,建议投资者开始加大中长期品种的配置力度.[ID:nCN1155270]
剩馀期限约0.107年的国债040010券CN040010=CFXS成交继续居首,收报100.2059元,对应收益率2.7566%,成交162.37亿元.
中国银行间市场周一回购利率继续低位震荡,其中隔夜及14天下跌,而七天品种上涨.从资金供给上看,市场流动性依旧延续相对宽松局面,中小银行存款准备金范围调整缴款的因素影响较为平和.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.8186 3.3475
上日 2.8942 3.1441
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.8160/3.7450
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.3951/3.3291
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.1158/4.0488 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。