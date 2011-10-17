〔中国债市〕信用品种收益率明显下行,信用利差吸引机构买盘涌现

路透上海10月17日电---中国银行间债市周一信用品种收益率明显下行,下跌幅度逾10个基点(bp);金融债亦小幅下行,而国债表现则相对平稳.收益率下行趋势从利率市场传导至信用债市场,且目前投资者做多情绪浓厚,受信用利差的吸引,信用债买盘涌现.

对于信用债的表现,华北一银行交易员表示,资金面宽裕,市场足以消化高评级信用债发行量,且其利差较大,吸引机构买入.

"信用利差大,(信用债收益率)可能还(要)下,"华南一基金交易员指出.

中国人民银行稍早公告称,明日将在公开市场采用价格招标方式发行100亿元人民币一年期央票,发行量与上周持平.[ID:nCN1155100]

本周公开市场到期量锐减至990亿元,市场人士表示,100亿元央票对货币市场冲击不大.但仍需关注明日正回购操作力度.

中金公司最新信用策略周报认为,高等级信用债整体收益率已进入拐点阶段,未来将进入下降通道,建议投资者开始加大中长期品种的配置力度.[ID:nCN1155270]

剩馀期限约0.107年的国债040010券CN040010=CFXS成交继续居首,收报100.2059元,对应收益率2.7566%,成交162.37亿元.

中国银行间市场周一回购利率继续低位震荡,其中隔夜及14天下跌,而七天品种上涨.从资金供给上看,市场流动性依旧延续相对宽松局面,中小银行存款准备金范围调整缴款的因素影响较为平和.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.8186 3.3475

上日 2.8942 3.1441

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.8160/3.7450

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.3951/3.3291

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.1158/4.0488 (完)

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