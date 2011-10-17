〔日本经济〕政府六个月来首降经济评估,称复苏速度放缓

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京10月17日电---日本政府周一公布10月月报,下调对经济的评估,为六个月来首见,称全球经济增长减速正对日本工厂产出和出口的复苏速度构成打压.
就在本月稍早,日本央行维持政策不变,称国内经济将继续温和复苏,但也强调了欧债危机和全球增强趋疲对日本构成的威胁上升.
日本政府报告称:"日本经济仍在增长,但复苏速度在下降,同时地震造成的各种困难仍是经济面临的主要因素."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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