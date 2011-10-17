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市场报道 | 2011年 10月 17日 星期一 13:45 BJT

〔日本经济〕政府六个月来首降经济评估,称复苏速度放缓

路透东京10月17日电---日本政府周一公布10月月报,下调对经济的评估,为六个月来首见,称全球经济增长减速正对日本工厂产出和出口的复苏速度构成打压.

就在本月稍早,日本央行维持政策不变,称国内经济将继续温和复苏,但也强调了欧债危机和全球增强趋疲对日本构成的威胁上升.

日本政府报告称:"日本经济仍在增长,但复苏速度在下降,同时地震造成的各种困难仍是经济面临的主要因素."

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