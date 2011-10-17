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市场报道 | 2011年 10月 17日 星期一 16:25 BJT

〔中国公开市场〕明日将招标发行100亿元一年期央票,发行量与上周持平

路透上海10月17日电---中国人民银行周一公告称,明日将在公开市场采用价格招标方式发行100亿元人民币一年期央票,发行量与上周持平.

央行上周二招标发行的100亿元一年期央票,发行价96.54元,对应收益率连续约两个月持稳在3.5840%;当日央行还进行了总额900亿元的正回购操作,其中七天期500亿元,中标利率2.70%;28天期400亿元,中标利率2.80%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定,最近一次发行为10月13日.(完)

欲知详情,请点击中国人民银行网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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