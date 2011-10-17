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亚洲 | 2011年 10月 18日 星期二 07:21 BJT

****主要国家经济指标预测--10月18日****

路透10月18日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.4% +0.6%

(较上年同期) +4.9% +4.5%

零售销售物价指数(RPI)(较前月) +0.7% +0.6%

(较上年同期) +5.5% +5.2%

扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.7% +0.6%

(较上年同期) +5.6% +5.3%

0900 德国ZEW景气判断指数 10月 负45.0 负43.3

现况指数 39.6 43.6

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月15日当周 -- -0.1%

1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.2% 持平

(较上年同期) +6.4% +6.5%

核心PPI(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) +2.4% +2.5%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月15日当周 -- +4.8%

1300 美国整体资本流动(亿美元) 8月 -- 净流出518

外资购买美国公债(亿美元) -- 净买进162

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 15 14

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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10月16日(日)

0300 韩国贸易收支(亿美元) 9月修正值 顺差16 --

出口(较上年同期) +18.8% --

进口(较上年同期) +29.3% --

10月17日(一)

0430 日本工业生产 8月修正值 +0.6% --

产能利用率指数 +2.4% --

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 10月 负8.48 负4.00

1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.2% +0.2%

产能利用率 77.4% 77.5% (完)

--整理 吴云凌;审校 程琳

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