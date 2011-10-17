主要国家经济指标预测--10月18日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月18日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.4% +0.6%
(较上年同期) +4.9% +4.5%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) +0.7% +0.6%
(较上年同期) +5.5% +5.2%
扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.7% +0.6%
(较上年同期) +5.6% +5.3%
0900 德国ZEW景气判断指数 10月 负45.0 负43.3
现况指数 39.6 43.6
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月15日当周 -- -0.1%
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.2% 持平
(较上年同期) +6.4% +6.5%
核心PPI(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.4% +2.5%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月15日当周 -- +4.8%
1300 美国整体资本流动(亿美元) 8月 -- 净流出518
外资购买美国公债(亿美元) -- 净买进162
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 15 14
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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10月16日(日)
0300 韩国贸易收支(亿美元) 9月修正值 顺差16 --
出口(较上年同期) +18.8% --
进口(较上年同期) +29.3% --
10月17日(一)
0430 日本工业生产 8月修正值 +0.6% --
产能利用率指数 +2.4% --
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 10月 负8.48 负4.00
1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.2% +0.2%
产能利用率 77.4% 77.5% (完)
--整理 吴云凌;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。