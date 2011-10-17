〔泰国农业〕洪灾料导致榨糖季延後数周开始,对橡胶业影响不大

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷10月17日电---行业高阶官员周一表示,泰国50年来最严重的洪灾料导致2011/12年度甘蔗榨糖季向後推延数周到11月底,但作物受损状况可能有限.
"由于洪灾,榨糖季可能迟一些开始.我们将在11月底之前开始2011/12年度榨糖季,届时我们才能确认多少甘蔗受损,"泰国蔗糖及食糖委员会办公室(OCSB)秘书长Prasert Tapaneeyangkul称.
洪灾不太可能对橡胶行业产生什麽直接影响,因多数橡胶工厂和橡胶交易位于未受洪水侵害的南部.(完)
--编译 吴云凌;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。