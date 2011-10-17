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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 13:59 BJT

〔泰国农业〕洪灾料导致榨糖季延後数周开始,对橡胶业影响不大

路透曼谷10月17日电---行业高阶官员周一表示,泰国50年来最严重的洪灾料导致2011/12年度甘蔗榨糖季向後推延数周到11月底,但作物受损状况可能有限.

"由于洪灾,榨糖季可能迟一些开始.我们将在11月底之前开始2011/12年度榨糖季,届时我们才能确认多少甘蔗受损,"泰国蔗糖及食糖委员会办公室(OCSB)秘书长Prasert Tapaneeyangkul称.

洪灾不太可能对橡胶行业产生什麽直接影响,因多数橡胶工厂和橡胶交易位于未受洪水侵害的南部.(完)

--编译 吴云凌;审校 张涛

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