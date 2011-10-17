〔东京汇市〕欧元守在一个月高位附近,料受空头回补推动进一步走升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元阻力位在1.3937美元和1.3952处,支撑位在1.3834
* 1.39美元处存在欧元期权障碍且挂有停止单,下档停止位在1.38美元--交易商
* 10月23日欧盟峰会对遏制危机扩散至关重要
* 必须提高希腊债务的减记规模--德国财长
路透东京10月17日电---欧元周一徘徊在一个月高位附近,此前20国集团(G20)峰会提振对欧盟本周将果断解决债务危机的期望,且有交易商称,进一步的空头回补操作或将推动欧元进一步走高.
受获利了结打压,欧元兑美元EUR=小跌0.2%至1.3855美元.上周欧元曾劲扬3.5%,因此前德法领导人承诺在10月23日欧盟峰会上推出危机解决新方案,内容包括如何重组银行业资本的协议.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。