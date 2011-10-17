〔欧股业绩〕飞利浦第三季净利大降85%,将裁员4,500人(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
路透阿姆斯特丹10月17日电---飞利浦(Philips Electronics)(PHG.AS)称将裁员4,500人,并公布第三季净利大减85%,主要受累于重组和原材料成本上涨.
飞利浦亦称,正在考虑针对公司电视部门的其它选项.
飞利浦还补充道,公司就出售大部分旗下电视业务一事,同香港冠捷科技(0903.HK)的谈判很密集且具有建设性,花费的时间也长于预期.
飞利浦执行长范豪顿(Frans van Houten)周一在一份声明中称,"若最终未能达成协议,则公司将考虑其它选项."
飞利浦拟裁员4,500人,以做为8亿欧元成本削减计划的一部分,该计划旨在提振公司获利,并达到其财务目标.
该公司周一报告称,第三季净利7,600万欧元,去年同期为5.24亿欧元.营收为53.94亿欧元,亦低于去年同期的54.6亿欧元.
在路透委托进行的调查中,分析师预估飞利浦第三季净利为5,380万欧元,营收为53.41亿欧元. (完)
--编译 侯向明;审校 张明钧
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