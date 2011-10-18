〔中国证券〕上证所拟推动股票约定式回购交易试点,方案已上报监管层--消息

更正-欧洲股市：收挫，汽车股和银行股领跌
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
路透上海/北京10月18日电---四位消息人士近日透露,上海证交所有意推动股票约定式回购交易在该所试点,目前方案已上报证监会.
一位券商人士指出,"交易所已上报证监会的机构部待批这项业务了,但机构部也还在请示和说服上层中."
另一位接近交易所的消息人士证实,上海证交所确实在研究股票约定式回购交易,目前方案还未最终确定.
消息人士还指出,若该方案获批,首批试点的券商可能仅有两三家,银河证券,海通证券(600837.SS)和中信证券(600030.SS)或会名列首批试点名单中.
上海证交所相关人士对此不愿发表评论.
所谓约定式回购,是指客户将所持股票出售给证券公司,并约定在一定期限後按事先约好的价格回购这批股票.这种交易模式,类似现有的债券回购交易.(完)
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月7日(二) 0330 澳洲央行公布利率决定 1月 1.50% 1.50% 2230 澳洲AIG建筑业指数 1月 -- 47.0 2月8日(三) 2145 新西兰建筑许可 12月 -- -9.2% 2200 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75% 2月9日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 12
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布12月国际贸易收支 1500 - 劳工部公布12月JOLTS职位空缺数 1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券 1800 - 财政部标售三年期公债 2000 - 美国联邦储备理事会(美联储)公布12月消费者信贷 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 许娜)