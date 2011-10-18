〔中国证券〕上证所拟推动股票约定式回购交易试点,方案已上报监管层--消息

路透上海/北京10月18日电---四位消息人士近日透露,上海证交所有意推动股票约定式回购交易在该所试点,目前方案已上报证监会.

一位券商人士指出,"交易所已上报证监会的机构部待批这项业务了,但机构部也还在请示和说服上层中."

另一位接近交易所的消息人士证实,上海证交所确实在研究股票约定式回购交易,目前方案还未最终确定.

消息人士还指出,若该方案获批,首批试点的券商可能仅有两三家,银河证券,海通证券(600837.SS)和中信证券(600030.SS)或会名列首批试点名单中.

上海证交所相关人士对此不愿发表评论.