〔中国钢铁〕10月上旬粗钢日产量仍走升,钢价回落对产量影响有限(更新版)

路透上海/北京10月17日电---尽管最近钢价回落明显,但尚未明显影响到钢厂的生产积极性.中钢协周一公布10月上旬粗钢日产量旬环比仍走升.

不过,虽然当前各个钢厂订货价格有所下调,但部分钢厂尤其是建材类民营钢厂仍有100-200元人民币/吨的毛利,因此短期内这类企业主动减产或检修还没有完全达到必要条件,而国营大厂为冲击年度生产目标及稳固市场份额也不愿轻易减产.