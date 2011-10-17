版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 14:01 BJT

〔中国钢铁〕10月上旬粗钢日产量仍走升,钢价回落对产量影响有限(更新版)

(新增更多细节)

* 10月上旬粗钢日产旬环比走升

* 显示钢价回落对产量影响有限

* 部分钢材产品仍有盈利对生产形成支撑

路透上海/北京10月17日电---尽管最近钢价回落明显,但尚未明显影响到钢厂的生产积极性.中钢协周一公布10月上旬粗钢日产量旬环比仍走升.

中国钢铁工业协会公布的最新统计数据显示,10月上旬粗钢日产量为193.39万吨,较9月下旬上升0.2%.

联合金属网的钢铁分析师胡正武称,节後国内多数地区钢厂出价以下调策略为主,个别钢厂单次调幅过百或连续多日调价,加剧了市场弱势下行态势.

不过,虽然当前各个钢厂订货价格有所下调,但部分钢厂尤其是建材类民营钢厂仍有100-200元人民币/吨的毛利,因此短期内这类企业主动减产或检修还没有完全达到必要条件,而国营大厂为冲击年度生产目标及稳固市场份额也不愿轻易减产.

一家外资钢铁贸易商亦称,"最近(钢市)行情很惨淡...(粗钢最新日产量)还算在意料中,基本没什麽钢厂宣布检修减产的."

自2月下旬以来,粗钢日产量持续高于190万吨,高于2010年的日产量170万吨.(完)

--发稿 李文科;审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐