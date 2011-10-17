〔韩国股市〕收涨1.6%,受欧债危机良好预期及炼油和航空类股涨势提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔10月17日电---韩国股市周一收涨,受欧洲将出台方案解决债务危机的良好预期,以及S-Oil(010950.KS)等炼油类股和大韩航空公司(Korean Air)(003490.KS)等航空类股股涨势的提振.
韩国综合股价指数.KS11收涨1.62%,报1,865.18点.(完)
--编译 李春喜;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。