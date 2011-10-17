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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 14:16 BJT

〔韩国股市〕收涨1.6%,受欧债危机良好预期及炼油和航空类股涨势提振

路透首尔10月17日电---韩国股市周一收涨,受欧洲将出台方案解决债务危机的良好预期,以及S-Oil(010950.KS)等炼油类股和大韩航空公司(Korean Air)(003490.KS)等航空类股股涨势的提振.

韩国综合股价指数.KS11收涨1.62%,报1,865.18点.(完)

--编译 李春喜;审校 王丽鑫

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