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债券 | 2011年 10月 17日 星期一 14:24 BJT

〔欧元债市〕德债价格持稳,市场静待决策者出台全面计划

路透伦敦10月17日电---德国公债继连跌三周後,在周一盘初持稳,因市场在等待决策者是否会尽快出台其所承诺的全面计划,以此解决欧元区债务危机.

20国集团(G20)向欧元区领导人施压,称他们预计10月23日的欧盟峰会将通过一项全面计划来果断应对当前的挑战.

12月德债期货FGBLZ1升5个跳动点,报133.45,此前连续三周下降.指标10年期现货收益率(殖利率)升近半个百分点,至2.20%.DE10YT=TWEB

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