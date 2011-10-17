〔澳洲股市〕收升1.7%至六周高位,力拓跳涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月17日电---澳洲股市周一收高1.7%至六周高位,受预期欧元区政策当局将最终达成化解欧债危机和银行资本重整的计画的推动.
全球矿业巨擘--力拓(RIO.AX)上涨2.4%,该公司公布拟出售13项铝业资产和收缩业务规模,力拓四年前甫以390亿美元收购铝业巨擘--加拿大铝业.[ID:nCN1154444]
分析师谨慎指出澳洲股市正从严重超卖水平反弹,且仍需要看到欧洲化解债务危机的具体举措,尽管澳洲股市显然还有投资价值.
据最新数据,指标S&P/ASX 200指数涨69.8点至4,275.4点,收在9月1日以来的最高水准.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。