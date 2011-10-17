〔澳洲股市〕收升1.7%至六周高位,力拓跳涨

路透10月17日电---澳洲股市周一收高1.7%至六周高位,受预期欧元区政策当局将最终达成化解欧债危机和银行资本重整的计画的推动.

全球矿业巨擘--力拓(RIO.AX)上涨2.4%,该公司公布拟出售13项铝业资产和收缩业务规模,力拓四年前甫以390亿美元收购铝业巨擘--加拿大铝业.[ID:nCN1154444]

分析师谨慎指出澳洲股市正从严重超卖水平反弹,且仍需要看到欧洲化解债务危机的具体举措,尽管澳洲股市显然还有投资价值.

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数涨69.8点至4,275.4点,收在9月1日以来的最高水准.(完)